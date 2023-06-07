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Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka Voleybol, Şevval Acıbal'ı kadrosuna kattı

Spor Haberleri

TVF Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon Fethiye Zirve Spor Kulübü forması giyen Şevval Acıbal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

TVF Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, geçtiğimiz sezon Fethiye Zirve Spor Kulübü forması giyen Şevval Acıbal'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Karşıyaka Voleybol, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar 18 yaşındaki smaçör Şevval Acıbal'ı renklerine bağladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 2005 doğumlu oyuncu Şevval Acıbal ile 2 yıllık sözleşme imzaladık oyuncuya kulübümüze hoş geldin diyor, şanlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 18 yaşındaki voleybolcu, Fethiye Zirve Spor Kulübü ve Sakarya Voleybol formalarını terletti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka voleybol Fethiye Spor Spor Haberler

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