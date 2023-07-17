TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, Miray Gözübüyük ve Sude Gümüş'ün sözleşmesini bir yıl daha uzattı. İzmir temsilcisi, iç transfer çalışmalarına başladı.

Karşıyaka Voleybol, iç transfer çalışmalarını sürdürürken Miray Gözübüyük ve Sude Gümüş'ün sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, iç transfer çalışmalarına başladı. İzmir temsilcisi geçen sezon Karşıyaka'da forma giyen Miray Gözübüyük ve Sude Gümüş'ün sözleşmesini bir yıl daha uzatıldığını resmi sosyal medya hesaplarından yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı A takım sporcularımız Miray Gözübüyük ve Sude Gümüş ile gelecek sezon da yola devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR