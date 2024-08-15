Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka Voleybol, Kübalı oyuncuları kadrosuna kattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Voleybol, Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve smaçör Kenia Carcaces Opn'u transfer etti. Yeni transferlerle Sultanlar Ligi hedefine odaklanan takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Karşıyaka Voleybol, Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco ile yine Kübalı olan ve smaçör mevkinde oynayan Kenia Carcaces Opn'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Daha önce Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ, Eda Özyılmaz ve Defne Başyolcu'yu kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, şimdi de iki takviye birden gerçekleştirdi. İzmir ekibi, AEK Athens forması giyen 26 yaşındaki orta oyuncu Liset Herrera Blanco ve Jakarta BIN'den 38 yaşındaki smaçör Kenia Carcaces Opn'u kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Liset Herrera Bianco ve Kenia Carcaces'i havaalanında karşıladık. Yeni transferlerimize hoşgeldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Voleybol izmir Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu?
title