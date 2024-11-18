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Karşıyaka Voleybol, Göztepe Derbisinde İlk Mağlubiyetini Aldı

Karşıyaka Voleybol, Göztepe Derbisinde İlk Mağlubiyetini Aldı
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Karşıyaka Voleybol, Göztepe'ye 3-1 kaybederek Sultanlar Ligi hedefine darbe aldı. Takım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaşanan sakatlıklar ve beklentileri karşılayamamanın üzüntüsünü dile getirirken, taraftarlara teşekkür etti ve gelecekte daha iyi olacaklarının sözünü verdi.

Karşıyaka Voleybol, Göztepe'ye 3-1 kaybedilen derbi karşılaşmasından sonra resmi sosyal medya hesaplarından önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle giren Karşıyaka Voleybol, ilk 7 karşılaşmasını kazanıp bu iddiasını güçlendirirken 8. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Böylece Göztepe yenilgisiz bir şekilde liderliğini sürdürürken, Karşıyaka ise bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Şampiyonluk yolunda büyük bir darbe alan yeşil-kırmızılılar, derbi yenilgisi sonrasında resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı.

Karşıyaka'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Göztepe ile oynadığımız maçı ne yazık ki 3-1 kaybettik. Sakatlıkların takımımızı etkilediği bir gerçek olsa da, sahada yapmamız gerekenleri eksiksiz yerine getiremediğimizin farkındayız. Bu süreçte beklentilerinizi tam anlamıyla karşılayamadığımız için büyük bir sorumluluk ve üzüntü hissediyoruz. Ancak şundan emin olun ki, bu takım her geçen gün daha iyi olacak.

Salonumuzu dolduran ve maç boyunca büyük bir coşkuyla destek veren Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca rakibimizi bizlere yakışan bir şekilde ağırlayıp centilmence uğurladığınız için camiamız adına sizlerle gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Karşıyaka'nın büyüklüğü sadece sahada değil, her alandaki duruşuyla da kendini gösteriyor.

Buradan, sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Bu takım, Karşıyaka ruhuyla Sultanlar Ligi'ne çıkacak! Bunun için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Transfer sürecimizi ise en kısa zamanda tamamlayarak hedefimize daha sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte kazanacağız, birlikte tarih yazacağız." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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