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Karşıyaka Voleybol, 2 Yeni Pasör Transferi Yaptı

Karşıyaka Voleybol, 2 Yeni Pasör Transferi Yaptı
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Karşıyaka Voleybol, Kadınlar 1. Ligi A Grubu için Duygu Üçdağ ve Dilay Göçen'i kadrosuna kattı. Takım, pasör mevkisine yaptığı bu transferlerle rotasyonunu genişletti.

Karşıyaka Voleybol, pasör mevkisinde oynayan Duygu Üçdağ ve Dilay Göçen'i kadrosuna kattığını duyurdu.

TVF Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında takviyelere başladı. İzmir ekibi, resmi sosyal medya hesabından 2 transfer duyurdu. Yeşil-kırmızılılar, son olarak Zeren Spor Kulübü'nde forma giyen 37 yaşındaki pasör Duygu Üçdağ'ı kadrosuna katan Karşıyaka Voleybol, yine pasör bölgesine transfer yaparak 19 yaşındaki Dilay Göçen'le anlaşma sağladı. Böylece Karşıyaka Voleybol, pasör mevkisi için 2 takviye birden yaparak o bölgedeki rotasyonu genişletmiş oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, bugün saat 16.00'da Yeşilyurt ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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