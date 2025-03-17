Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında bir şirket daha TMSF'ye devredildi
Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi bitti! İşte ilk açıklama

DEM heyetini kabul eden MHP'den tek cümlelik açıklama
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine kanlı tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Kanlı tabutlarla tehdit ettiler

Karşıyaka, Velimeşespor'u 4-0 Geçerek Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı

Karşıyaka, Velimeşespor'u 4-0 Geçerek Zirveye Bir Adım Daha Yaklaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Velimeşespor'u 4-0 yenerek Bursaspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Karşıyaka, bu galibiyetle 47 puanla ikinci sıraya yerleşti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta mücadelesinde Karşıyaka, Velimeşespor'u mağlup ederek zirvedeki Bursaspor'la arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 23. hafta mücadelesinde Velimeşespor ile karşı karşıya geldi. Alsancak Stadyumu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar 4-0 kazandı. Lider Bursaspor'un 1 puan aldığı haftada kazanan Karşıyaka, zirveyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Böylece Karşıyaka, 47 puanla ikinci sıraya yerleşti. Karşıyaka Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım da karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Yeşil-kırmızılı camiadan destek isteyen Yıldırım, "Farklı bir galibiyet aldık, çok zor dönemeçte çok zor maç olan 4-0 gibi net bir sporla kazandık, çok mutluyuz. İlk yarı bu takımın psikolojisi bozulan, toparlaması çok geç olan bir takım Velimeşe'ydi. Onun için ilk yarının verdiği o rehaveti, özellikle ligin ilk yarısının verdiği o mağlubiyeti burada taraftarlarımızı affettirmemiz gerekiyordu. Çok şükür kazandık, iyi oyunla kazandık. Bizim içerde çok büyük sıkıntılarımız var. Herkesin aile olup bu sıkıntıları gidermesi gerekiyor. Biz içerde hakikaten hep beraber hareket eden, hep beraber gülen, hep beraber kavga eden, kendi içinde tartışan ama hep güzel sonuca odaklanma adına çok güzel şeyler yapıyoruz. Bir aile olup ailenin büyükleri yani taraftarlar inşallah bu takıma daha fazla sahip çıkarlar. Yöneticilerimiz de birazcık daha maddi ve manevi bize destek verirlerse bu takım Allah izin verirse şampiyon olacak. Yine söyleyeyim sıkıntılar var. İnşallah onu bir an önce çözeriz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ev almak isteyenler bu rakamları görünce hayal kırıklığı yaşıyor
img

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
img

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül

Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte dillendirilmeye başlanan formül
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
Kendilerini uyarmaya gelen polislere saldırdılar, ortalık savaş alanına döndü

Kendilerini uyarmaya gelen polislere böyle saldırdılar
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.