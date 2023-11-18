Karşıyaka ve Göztepe deplasmanda

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ikinci sırada yer alan Karşıyaka Medicalpoint ve üçüncü basamaktaki Göztepe yarın deplasman maçlarına çıkacak. Son 3 maçını kazanan Karşıyaka, dördüncü sıradaki ligin yeni İzmir temsilcisi Aras Kargo ile İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak. Yine 3'te 3 yaparak çıkış yakalayan Göztepe ise 14.00'te düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor