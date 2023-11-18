Karşıyaka ve Göztepe deplasmanda
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ikinci sırada yer alan Karşıyaka Medicalpoint ve üçüncü basamaktaki Göztepe yarın deplasman maçlarına çıkacak.
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ikinci sırada yer alan Karşıyaka Medicalpoint ve üçüncü basamaktaki Göztepe yarın deplasman maçlarına çıkacak. Son 3 maçını kazanan Karşıyaka, dördüncü sıradaki ligin yeni İzmir temsilcisi Aras Kargo ile İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da karşılaşacak. Yine 3'te 3 yaparak çıkış yakalayan Göztepe ise 14.00'te düşme hattındaki Çanakkale Belediyespor'a konuk olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor