Karşıyaka ve Bulvarspor Berabere Kaldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 13. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 13. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Murat Kasap, Yiğit Çam, Miraç Berk Kölemen
Karşıyaka: Haydar, Ferdi, Alpay, Enes, Mustafa (Hakan dk. 57), Sefa (Emre dk. 84), Ömer Alper, Barış, Cenk Ahmet, Yasin, Adem (Berat dk. 73)
Kemerkent Bulvarspor: Furkan, Oğuzcan, Emin Kaan, Yiğit, Anıl Emre, Birhan, Berkay (Furkan dk. 89), Doğukan (Furkan dk. 58), Yunus (Barışcan dk. 77), Osman (Ayberk dk. 88), Vural
Sarı kartlar: Vural, Oğuzcan, Barışcan (Bulvarspor), Sefa, Alpay (Karşıyaka) - İZMİR