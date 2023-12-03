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Karşıyaka ve Bulvarspor Berabere Kaldı

3 Aralık 2023 16:12 Son Güncelleme: 16:14 Abone Ol

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 13. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Bulvarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta sarı kartlar da çıktı.