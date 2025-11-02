Haberler

Karşıyaka, Uşakspor'u 1-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'un zirvesinde yer alan Karşıyaka, Uşakspor'u evinde yenen takım, liderlik koltuğunu korudu. Maçta tek golü 87. dakikada Yasin attı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sercan Karaca, Çağlar Demirkıran, Miraç Kızılkaya

KARŞIYAKA: Tunay – Erhan, Erol, Ensar, Ferdi (Dk. 46 Selim), Alpay, Berat, Tolga (Dk. 73 Onur), Erhan (Dk. 90+1 Hıdır), Mücahit (Dk. 87 Namık Barış), Yasin (Dk. 90+1 Hamza)

UŞAKSPOR: Mert Can – Volkan, Selçuk (Dk. 34 Yusufhan), Ahmet Buğrahan (Dk. 67 Eray), Selim, Halil, Alperen, Efecan (Dk. 67 Arda), Muhammet Fatih, Umut (Dk. 90 Ayhan), Can (Dk. 90 Batuhan)

GOL: Dk. 87 Yasin ( Karşıyaka )

SARI KARTLAR: Berat, Yasin, Mücahit ( Karşıyaka ), Can, Eray, Halil ( Uşakspor )

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Karşıyaka, zirve yarışında en yakın rakiplerinden Uşakspor'u evinde mağlup ederek koltuğunu korudu: 1-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda binlerce yeşil-kırmızılı taraftarın tribünleri doldurarak takımlarına büyük itici güç oluşturduğu maçın tek golünü 87'nci dakikada Erhan'ın müthiş asistinde Yasin attı. Bu skorla lider Karşıyaka 23 puana ulaşırken, Uşakspor 19 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor

Canlı anlatım: Yıllarca unutulmayacak bir derbi oynanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
ABD'nin kamu borcu 38 trilyon doları aştı

Trump'a soğuk duş! ABD'nin borcu rekor düzeye ulaştı
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.