Karşıyaka, Üçüncü Yabancı Oyuncusunu Transfer Etti

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, 31 yaşındaki uzun forvet Justin Alston ile anlaştı. Alston, Avrupa'da pek çok takımda forma giymiş bir deneyime sahip.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, üçüncü yabancıyı kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılı ekip, 31 yaşında ve 2.03 boyundaki uzun forvet Justin Alston ile anlaştı. Alston, ABD'de Boston University Terriers forması giydikten sonra Avrupa'da Szedeak, Juventus, PAOK, Treviso ve son olarak Hapoel Holon'da oynadı. İzmir temsilcisi daha önce dış transferde 2 yabancı, 4 yerli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

