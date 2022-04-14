Karşıyaka U19'da final yolunda

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta normal sezonu lider tamamladıktan sonra Nevşehir'deki Play-Off'ta son 16 turunda 52 Orduspor FK'yı 6-0 yenen Karşıyaka, çeyrek finalde de Amed Sportif'i 3-0'la geçip adını yarı finale yazdırdı. Play-Off aşamasında oynadığı 2 maçta hiç gol yemeyip ağları 9 kez sarsan yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde Bursa Yıldırımspor'la karşılayıp adını finale yazdırmaya çalışacak. A takımda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Criptoswaps Edirnespor'la deplasmanda oynayacağı maça hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, bu sezon hedefsiz kalsalar da oynayacakları son maçların yeni sezon kadro yapılanması için önemli olacağını söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Spor