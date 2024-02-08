Karşıyaka, Turgutluspor ve Batman Petrolspor'la kritik maçlara çıkacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefinde önünde 11 maçı kalan Karşıyaka, en önemli rakipleri konumundaki Turgutluspor ve Batman Petrolspor'la üst üste karşılaşacak. Ligde son 4 maçını kazanmanın moraliyle 10 Şubat Cumartesi günü Turgutluspor'la oynayacağı deplasmana hazırlanan yeşil-kırmızılılarda Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, en önemli haftalarda olduklarını söyledi.

Taşova, "Yolumuza 4'te 4 yaparak devam ediyoruz. Takım çok iyi gidiyor ve iyi çalışıyor. Ekip çok önemli bir döneme giriyor. Üst üste iki kritik maça çıkacağız. Çok önemli haftalara giriyoruz. Hem ligin hem de Karşıyaka'mızın konumu belirleyecek döneme giriş yapıyoruz. Mutlak galibiyetler bekliyoruz" dedi.

Mustafa Taşova, Turgutluspor deplasmanı ve Batman Petrolspor maçlarında taraftarlarının her zaman olduğu gibi yanlarında olmalarını istedi. Taşova, "Tüm taraftarlarımızı desteğe bekliyoruz. Özellikle Batman Petrol maçında kendi sahamızda hem de Turgutluspor deplasmanında onları yanımızda görmek istiyoruz. Bu hafta çok ilginç bir hafta olacak. Ligde ilk 4 sıradaki takımlar birbiriyle oynuyor. Bizim için çok önemli bir hafta. Üç puanlık bir hafta olmayacak. İnşallah iki haftayı da 3'er puanla geçer, hedeflerimize emin adımlarla ilerleriz" diye konuştu.