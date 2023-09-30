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Karşıyaka, Turgutluspor'u ağırlıyor

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup lideri Karşıyaka, Turgutluspor'u ağırlayacak. İki takım arasındaki son karşılaşma 3.5 yıl önce gerçekleşti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon oynadığı ilk 3 maçı kazanarak liderlik koltuğuna kurulan Karşıyaka yarın önemli rakiplerinden Turgutluspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Kaf-Kaf'ta geçen hafta yeşil-kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk maçta çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan yeni transferlerden Efe dışında eksik yok.

Grupta bu sezon şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'nın 9 puanı bulunurken, Turgutluspor da 7 puanla zirveyi takip ediyor. Ege'nin iki köklü temsilcisi bu karşılaşmayla 3.5 yıl sonra ilk kez rakip olacak. İki takım arasında 26 Temmuz 2020'de aynı ligde Antalya'da oynanan Play-Off finalinin normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sonuçlandı. Kaf-Kaf, seri penaltılarla rakibine mağlup olup 3'üncü Lig'de kalırken, Turgutluspor adını 2'nci Lig'e yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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