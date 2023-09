Karşıyaka, Turgutluspor ile 3 yıllık hesabı kesmeye çalışacak

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, pazar günü ağırlayacağı zirve takipçilerinden Turgutluspor'la 3 yıllık hesabı kesmeye çalışacak. Ege'nin iki köklü temsilcisi son olarak 26 Temmuz 2020'de Antalya'daki dramatik Play-Off finalinde karşılaştı. O sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle mart ayında liglere verilen 4 aylık ara sonrası 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de yalnız Play-Off etabı oynatıldı. Antalya'daki Play-Off organizasyonunda finale çıkan iki Ege ekibinin Mardan Stadı'nda çıktığı unutulmaz finalde normal süre 1-1, 120 dakikalık uzatma bölümü ise karşılıklı gollerle 2-2 sonuçlandı.

Maçı 9 kişi tamamlayan Turgutluspor, Kaf-Kaf'tan Özgür kullandığı penaltıyı kaçırınca 5'te 5 yapıp adını 2'nci Lig'e yazdıran taraf oldu. O sezon final oynayıp 2'nci Lig'e dönme fırsatını kaçıran Karşıyaka, ardından geçen 3 sezonda bir daha Play-Off'u bile göremedi. Yeşil-kırmızılı ekibin kadrosunda unutulmaz finalde forma giyen isimlerden kimse kalmadı. Turgutluspor 2 sezonluk 2'nci Lig macerasının ardından 2022'de küme düşerken, iki kulübün yolu 3 yıl sonra ilk kez yeniden kesişti. Karşıyaka bu sezon yıldızlar topluluğu kadrosuyla 3 haftada 9 puan toplarken, Turgutluspor ise 7 puanla rakibinin ensesine yapıştı.

Pazar günü rakibini yenmekten başka düşüncesi olmayan Kaf-Kaf, hem 3 yıllık rövanşı almayı hem de 4'te 4'le zirvede tek kalmayı hedefliyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bergama Sportif'i 2-0 yenerek yoluna devam eden Karşıyaka'da Antalya'da 2020 yılında oynanan finalde pandemi yüzünden tribündeki yerlerini alamayan taraftarların da bu maçta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı doldurmaları bekleniyor. Turgutluspor kupada hafta içinde Aliağa FK'ya 120 dakika sonunda 3-1 mağlup olarak elenmişti.

BAŞKAN YEŞİL: TÜM TÜRKİYE GÖRECEK

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, pazar günü Türkiye'deki tüm futbolseverlerin Süper Lig'de oynayan takımların taraftarlarıyla Karşıyaka taraftarlarının farkını göreceğini söyledi. Kulüpte idari ve sportif olarak her şeyin yolunda gittiğini, adım adım hedefe yürüdüklerini söyleyen Yeşil, "Takım artık yavaş yavaş oturuyor. Bergama maçında forma şansı bulmayan arkadaşlara şans tanıdık. Hocamızın kadroyla ilgili biraz daha fikri gelişti. Çok uzun bir yola çıktık. Şu an bazı şeyleri konuşmak için erken ama her maça final niteliğinde çıkıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

?"Karşıyaka yıllardır hak etmediği ligde kaldı" diyen Yeşil, "Kademeli bir şekilde üst liglere çıkacağız. Futbolcularımız inanıyor. Yönetim olarak da herkes üzerine düşeni yapıyor. Her maçın ardından primlerini aksatmadan yatırıyoruz. Yeter ki başarı gelsin. Her gelen başarıyı ödüllendireceğiz. Her emeğin karşılığını vereceğiz. Önümüzdeki süreçte de kulüpteki bu tabloyu gören futbolcular transferde Karşıyaka'yı tercih edecek. Pazar günü Turgutluspor maçında Süper Lig'de oynayan takımların seyirci sayısıyla bizim taraftar sayımızı göreceğiz. Potansiyeli yüksek, bizim gibi halkın takımları, camia tarafından yönetilen takımlar Süper Lig'de yer almalı. Camiaların mağduriyeti son bulmalı. Pazar günü herkesi bayraklarıyla maça bekliyoruz" dedi.