Karşıyaka, Turgutluspor'a evinde mağlup oldu

STAT. Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Burak Doğru, Ahmet Fındık, Abdullah Polat

KARŞIYAKA: Haydar - Bilal (Dk. 64 Berat), Ömer Alper, Alpay, Ferdi, Sefa (Dk. 64 Adem Büyük), Emre Keleşoğlu (Dk. 76 Hakan), Cenk Ahmet (Dk. 46 Barış), Emre, Enes Nalbantoğlu, Yasin Ozan (Dk. 46 Fatih Taşdelen)

TURGUTLUSPOR: Zekeriya - Emre Çölgeçen, Veysel Karani (Dk. 74 Noyan), Tolga (Dk. 90 Berkay), Hakkı İsmet (Dk. 81 Taha), Salih (Dk. 74 Cihan), Hamit, Mustafa, Recep (Dk. 90 Yiğit Utku), Uğur, Emre Akgün

GOL: Dk. 69 Hamit ( Turgutluspor )

SARI KARTLAR: Ömer Alper ( Karşıyaka )- Uğur, Hamit, Zekeriya ( Turgutluspor )

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 3 maçta 3 galibiyetle haftaya lider başlayan Karşıyaka, Ege derbisinde Turgutluspor'a evinde mağlup olup zirveyi rakibine bıraktı: 0-1. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 8 binin üzerinde taraftarın izlediği karşılaşmanın tek golünü 69'uncu dakikada Hamit attı. Son olarak 2019-2020 sezonunun Play-Off finalinde karşılaşan iki ekipten Turgutluspor, rakibine 3 yıl sonra rövanşı da vermedi. Bu skorla grupta namağlup 10 puana ulaşan Turgutluspor, zirvenin yeni sahibi olurken ilk kez sahadan puansız ayrılan Karşıyaka, 10 puanla ikinci sırada kaldı. Karşıyaka'da ligin ilk 3 maçında aynı kadroyla sahaya çıkan teknik direktör Ersin Aka ilk kez değişikliğe giderek 11'de Erdinç ve Hakan'ın yerine Ömer Alper ile Cenk Ahmet'i oynattı.

15'inci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahasında Karşıyaka defansından sekip önünde kalan topa Veysel Karani gelişine vurdu, kaleci Haydar uzanıp gole engel oldu.

42'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Emre Gemici'nin ara pasında Yasin Ozan, kaleci Zekeriya'yla karşı karşıya kaldı. Kalesinden çıkan Zekeriya topu uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz bitti.

56'ncı dakikada sağdan Enes ile gelişen atakta Sefa ceza alanına ortaladı. Emre Gemici'nin yatarak yarım volesinde top kaleci Zekeriya'da kaldı.

69'uncu dakikada Turgutluspor öne geçti. Sağdan Veysel Karani'nin kullandığı kornerde Hamit kafayla topu ağlara yolladı: 1-0.

90+2'nci dakikada Berat'ın aşırtma şutunu Zekeriya kornere çeldi.

Mücadele Turgutluspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.