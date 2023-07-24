Karşıyaka, transferler için yönetimdeki durumu bekliyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi son olarak Çorum FK'dan sol kanat Enes Nalbantoğlu'nu kadrosuna katarak 7'nci takviyesini yapan Karşıyaka, diğer transferler için kulüp yönetimindeki durumun netleşmesini bekleyecek. Yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Turgay Büyükkarcı, 12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklayıp, seçime tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü'ye futbolda transferler için vekalet verirken, kalan takviyeler için önümüzdeki günlerde gaza basılacak. Mali yönden çok güçlü bir yönetim listesi oluşturmaya hazırlanarak, yönetim kuruluna girecek isimlerle görüşmeler yapan Ergüllü, kulüpteki tablonun da netleşmesini, diğer şubeler ve idari işlerle ilgili yetki almayı bekliyor. Ergüllü'nün ekibiyle birlikte önümüzdeki günlerde transfere yöneleceği öğrenildi.