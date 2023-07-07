Karşıyaka Transferde Hız Kesmiyor

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezonki kadrosundan toplam 14 futbolcunun ayrılması veya serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen şimdiye kadar resmi olarak dış transferde 2, iç transferde 1 imza attıran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, transfere el koydu.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezonki kadrosundan toplam 14 futbolcunun ayrılması veya serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen şimdiye kadar resmi olarak dış transferde 2, iç transferde 1 imza attıran Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, transfere el koydu. Yeni sezon antrenmanlarına başlamak için gün sayan, daha önce transferi 15 Temmuz'a kadar bitirmeyi hedefleyen yeşil-kırmızılı ekip, transferde yalnız Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç, 52 Orduspor FK'dan orta saha Sefa Küpeli'ye resmi imza attırıp, iç transferde golcü Fatih Taşdelen'le sözleşme yenilerken, transfer pazarlıklarını Başkan Büyükkarcı yürütmeye başladı. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023