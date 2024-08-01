Karşıyaka Transferde Aceleci Davranmayacak

Karşıyaka, transfer döneminin açılmasıyla birlikte şu ana kadar 7 oyuncu transfer ederken, 14 oyuncu ile de yollarını ayırdı. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin nokta atışı transferler yapmak için aceleci davranmayacakları öğrenildi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadro planlama çalışmalarını sürdürmeye devam ederken, transfer konusunda ise aceleci davranmıyor. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan yönetiminde iddialı bir kadro kurmak isteyen İzmir ekibi, ilk olarak geçtiğimiz sezon takımda yer alan Ömer Alper Tatlısu, Şeref Özcan, Mehmet Alaeddinoğlu, Haydar Yılmaz, Fatih Taşdelen, Erdinç Çepoğlu, Erdem Gökçe, Emre Keleşoğlu, Emir Koldere, Bilal Ceylan, Barış Sağır, Hakan Erçelik, Batuhan Kuru, Arda Gülmez ve Alpay Koldaş gibi takımda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıp transferde ise nokta atışı hamlelere yöneldi. İzmir ekibi, dış transferde ise deneyimli kaleci Hakan Canbazoğlu, forvet İshak Kurt, stoperler Metin Peker, Abdulkadir Ölmez, kanat Ali Sinan Gayla, orta sahalar Aygün Özışıkyıldız ve Kadir Bakırtaş'a imza attırdı. Yeşil-kırmızılılar, şu ana kadar 14 oyuncu ile yollarını ayırırken, 7 oyuncuyu da kadrosuna katmış oldu. Karşıyakalı yöneticilerin, sezon başlayana kadar nokta atışı transferler yapmak için aceleci davranmayacakları ifade edildi.

Öte yandan Karşıyaka'nın 8. transferi ise son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Hakan Barış'ın olması bekleniyor. - İZMİR