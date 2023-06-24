Karşıyaka transfer listesini oluşturdu

Karşıyaka, yeni sezon öncesi transfer listesini oluşturdu ve alternatifli bir liste hazırladı. Takım, her bölgeye oyuncu arıyor ve yaş kontenjanı kuralının gevşetilmesiyle elini güçlendirdi. Hedeflerinde ise Karaköprü Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Halil Yılmaz var.