Karşıyaka transfer listesini oluşturdu
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Karşıyaka, yeni sezon öncesi transfer listesini oluşturdu ve alternatifli bir liste hazırladı. Takım, her bölgeye oyuncu arıyor ve yaş kontenjanı kuralının gevşetilmesiyle elini güçlendirdi. Hedeflerinde ise Karaköprü Belediyespor'un sol kanat oyuncusu Halil Yılmaz var.
Ligde bu sezon statünün değişerek yaş kontenjanı kuralının gevşetilmesi de Kaf-Kaf'ın transferde elini güçlendiriyor. Karşıyaka, 15 Temmuz'a kadar transferi büyük oranda tamamlayıp antrenmanlara hazır kadroyla başlamayı hedefliyor. Antrenmanlara temmuz ortasında start verecek İzmir temsilcisinde kamp yeri ise henüz belirsiz.HEDEFTE HALİL VAR
Karşıyaka transferde listesinin ilk sıralarına geçen sezon aynı grupta yer aldığı Karaköprü Belediyespor'un İzmirli sol kanat oyuncusu Halil Yılmaz'ı aldı. Altay altyapısında yetişen 30 yaşındaki Halil, geçen sezon play-off oynayan Şanlıurfa temsilcisinde 19 golle yıldızlaştı. Halil kariyerinde Altay ve Karaköprü'nün yanı sıra Niğde Anadolu FK, İstanbulspor, Erzincanspor, Bergama Bld, Karaman FK formalarını da giydi.