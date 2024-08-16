Karşıyaka, transfer döneminde bir stoper daha arıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer döneminde şimdiye kadar 9 takviye yapan Karşıyaka bir stoper daha almak istiyor. Geçen sezon kadrosunda yer alan stoperler Erdinç ve Ömer Alper'den sonra Alpay'ın da ayrıldığı yeşil-kırmızılılar bu bölge için şimdiye kadar Elazığspor'dan eski oyuncusu Metin Peker ve Menemen FK'dan Abdülkadir Öksüz'ü kadroya dahil etti. Elinde geçen sezondan İsmail ve altyapıdan Mertcan da bulunan Kaf-Kaf, tecrübeli bir stoper daha arayışında. İzmir temsilcisinde daha önce anlaşma sağlanan tecrübeli defans oyuncusu Gençer Cansev'in transferi taraftarın tepkisi nedeniyle iptal edilmişti.