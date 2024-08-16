Karşıyaka, transfer döneminde bir stoper daha arıyor
Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta transfer döneminde 9 takviye yaptıktan sonra bir stoper daha almak istiyor. Geçen sezon kadrosunda yer alan stoperlerin ayrılmasıyla bu bölge için arayışını sürdüren Karşıyaka, daha önce anlaşma sağlanan Gençer Cansev'in transferini iptal etmişti.
Ergin KARATAŞ / İZMİR,
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer döneminde şimdiye kadar 9 takviye yapan Karşıyaka bir stoper daha almak istiyor. Geçen sezon kadrosunda yer alan stoperler Erdinç ve Ömer Alper'den sonra Alpay'ın da ayrıldığı yeşil-kırmızılılar bu bölge için şimdiye kadar Elazığspor'dan eski oyuncusu Metin Peker ve Menemen FK'dan Abdülkadir Öksüz'ü kadroya dahil etti. Elinde geçen sezondan İsmail ve altyapıdan Mertcan da bulunan Kaf-Kaf, tecrübeli bir stoper daha arayışında. İzmir temsilcisinde daha önce anlaşma sağlanan tecrübeli defans oyuncusu Gençer Cansev'in transferi taraftarın tepkisi nedeniyle iptal edilmişti.