Karşıyaka, Tofaş'ı Ağırlıyor

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde yarın Tofaş'ı konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 15. hafta mücadelesinde yarın Tofaş ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde yeşil-kırmızılılar, 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Tofaş ise 11 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncülük basamağında bulunuyor. Ligdeki son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, rakibini hatasız bir şekilde geçerek kötü gidişatı sonlandırmak istiyor. Konuk ekip ise zirve takibini sürdürmek için mutlak galibiyeti hedefliyor.

Karşılaşmayı Özlem Yalman, Kaan Büyükçil ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan müsabakanın biletleri 'Tam 400 TL, Öğrenci 200 TL ve VIP 2 bin TL' olarak satışa sunuldu. - İZMİR