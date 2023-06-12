Karşıyaka, TFF'nin 3. Lig statüsü kararını bekliyor

Karşıyaka, yeni sezon öncesi takımını yenilemek için çalışmalarını sürdürürken, TFF'nin 3. Lig'in bölgesel olarak oynatılacağı kararını bekliyor. Eğer karar uygulanırsa, Karşıyaka'nın rakipleri Ege'den olacak ve uzak deplasman maliyetleri azalacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi şube yönetiminden takımı büyük oranda yenilenmek için girişimlerini sürdüren Karşıyaka, Futbol Federasyonu'nun lig statüsüyle ilgili vereceği kararı da bekliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yeni sezonda 3'üncü Lig'in daha önceki yıllarda olduğu gibi bölgesel olarak oynatılacağının sinyalini verdi. Büyükekşi, "Önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'i eskisi gibi bölgesel yapmayı düşünüyoruz. Kulüplerimiz için uzak deplasmanlar çok büyük külfet oluyordu. Bu sezon en uzak deplasmanlar 300-350 kilometreyi geçmeyecek şekilde ayarlanacak" dedi.

Karşıyaka bu karar uygulanırsa grupta Ege temsilcileri Kuşadasıspor, Turgutluspor, Efeler 09 SFK, Akhisarspor, Bergama FK, Ayvalıkgücü Bld, Belediye Kütahyaspor ve ligin yeni ekipleri Aliağa FK ile Viven Bornova FK'yla rakip olacak. Neredeyse tamamı havayoluyla yapılan uzak deplasman yolculuklarının maliyetinden kurtulacak yeşil-kırmızılılarda kamp masrafları da azalacak.