Karşıyaka TFF 3. Lig'den kurtulmakta zorlanıyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig'den kurtulmak için her sene mutlak şampiyonluk hedefiyle başlamasına rağmen, bu sezon da erken havlu atmaya yaklaşıyor. Son mağlubiyeti sonrası tribünlerde istifa çağrıları yükseldi.

Son 5 yıldır yer aldığı en alt profesyonel lig kategorisi olan TFF 3'üncü Lig'den kurtulmak için her seneye mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka bu sezon da erken havlu atmaya yaklaştı. Daha önce transfer yasağı nedeniyle altyapıdan gelen oyuncularının yer aldığı kadrosuyla ligde 2 kez Play-Off oynayan, yasağı açtıktan sonra geçen sezon 20 transfer yapıp küme düşmekten son haftalarda yakaladığı çıkışla kurtulan Kaf-Kaf, bu yıl da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu yıl üst liglerden 13 takviye yaparak yıldızlar topluluğu kadro oluşturan yeşil-kırmızılılar tek hedefi şampiyonluk olarak belirlerken Play-Off'un da dışında kaldı.

Şampiyonluk yarışında havlu attıktan sonra hedefine Play-Off'tan ulaşmak isteyen Karşıyaka, dün Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarı önünde en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'ya 2-0 yenilince evi başına yıkıldı. Play-Off'un son basamağı için çekiştiği Nevşehir Belediyespor'un önce 2-0, ardından 3-2 yenik duruma düştüğü deplasmanda Şile Yıldızspor'u 4-3 yendiği haftada evinde en önemli maçı kaybeden yeşil-kırmızılılar, son 3 hafta öncesi rakibinin 3 puan gerisine ilk 6'nın dışına düştü. Haftaya şampiyonluğa ulaşmak isteyen lider Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak Karşıyaka'da taraftar da inancını kaybetmeye başladı.

BÜYÜKKARCI'YA BÜYÜK TEPKİ

İLKER ERGÜLLÜ YAKIN TAKİPTE

Karşıyaka'da bu ay yapılması gereken mali kongreye seçim maddesi eklenmesi çağrısı yapıp başkanlığa aday olduğunu açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü futbol takımını yakından takip ediyor. Basketbol maçlarında olduğu gibi son haftalarda futbol maçlarında da tribünde olan Ergüllü, 52 Orduspor randevusunu eski başkanlardan AOSB Başkanı Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı'yla beraber izledi. Karşıyaka'da 2 yıl önce Temmuz 2021'deki kongrede ikinci kez başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı'nın seçimli kongreye 1 sene daha olduğu için seçim kararı almayacağı öğrenildi.