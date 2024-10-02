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Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Şampiyonluk Yarışı Veriyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Şampiyonluk Yarışı Veriyor
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TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 4 hafta itibarıyla kalesini gole kapatan Karşıyaka, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Bursaspor ile beraber ligde gol yemeyen iki takımdan biri konumunda. Karşıyaka, lider Bornova 1877'yi mağlup ederek zirveye tırmanmayı hedefliyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 4 hafta itibarıyla kalesini gole kapatarak Bursaspor'la birlikte ligde gol yemeyen iki takımdan birisi konumunda bulunuyor.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ilk 4 hafta itibarıyla gösterdiği performansla ligin iddialı takımları arasında yer alıyor. Ligde şu ana kadar 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılılar, topladığı 10 puanla 3. basamakta yer alıyor. Bu süreçte oynadığı ilk hafta maçında Kırşehir FSK ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Bulvarspor'u 3-0, 23 Elazığ FK'yı 2-0 ve son olarak da geçtiğimiz hafta sonu Artvin Hopa'yı 3-0'la geçmeyi başardı. 10 puan toplayan ve zirvede yer alan Bornova 1877'nin averajla gerisinde bulunan Karşıyaka, bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatarak önemli başarıya imza attı. Böylece İzmir ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Bursaspor'la birlikte ligin gol yemeyen iki takımından birisi konumunda bulunuyor.

Öte yandan Karşıyaka, hafta sonu konuk edeceği lider Bornova 1877'yi mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puan almayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılıların kazanması halinde Bornova 1877 de bu sezonki ilk mağlubiyet üzüntüsünü tatmış olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Karşıyaka Futbol izmir Yaşam Spor

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