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Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Liderlik Koltuğuna Oturdu

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de Liderlik Koltuğuna Oturdu
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek liderlik koltuğuna yerleşti. Yeşil-kırmızılı ekip, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da başarılı sonuçlar alarak 3 branşta da üst üste galibiyetler elde etti.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberliğe imza atarak liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ilk 7 hafta itibarıyla başarılı bir performansa imza attı. Lige Kırşehir FSK beraberliğiyle başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Bulvarspor, 23 Elazığ FK, Artvin Hopa, Bornova 1877, Kuşadasıspor ve Düzcespor'u mağlup etmeyi başardı. Üst üste başarılı sonuçlara imza atan Karşıyaka, 6 maçlık galibiyet serisine de imza attı. Bursaspor'un da hafta sonu oynanan maçta Silifke'ye puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunu ele geçiren İzmir ekibi, 19 puanla ilk basamakta bulunurken, Bursaspor ise 17 puanla ikinci sırada yer alıyor. Karşıyaka, gelecek hafta Tokat Bld. Plevnespor'u sahasında mağlup ederek hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de liderlik koltuğundaki yerini korumayı hedefliyor.

Kaf-Kaf, iki haftadır 3'te 3 yapıyor

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka; futbol, basketbol ve voleybolda iki hafta üst üste 3'te 3 yaptı. Futbol branşında oynadığı son 6 maçı kazanan Karşıyaka, basketbolda ise isim sponsorunu kaybedip mali sıkıntılar yaşamasına rağmen geçtiğimiz hafta ligde Merkezefendi Basket'i 105-88, dün de Mersin Spor'u 107-81 mağlup etti. Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ise Sultanlar Ligi yükselmek isteyen Karşıyaka, şu ana kadar oynadığı 3 maçı da kazanıp liderlik koltuğuna oturdu. Böylece yeşil-kırmızılılar, 3 branşta da iki haftadır yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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