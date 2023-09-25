Karşıyaka TFF 3. Lig'de 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürüyor

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla zirvede yer aldı. Kaf-Kaf, bu süreçte rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde de sadece 2 gol gördü.

Karşıyaka, TFF 3. Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla zirvede yer aldı. Kaf-Kaf, bu süreçte rakip filelere 9 gol atarken, kalesinde de sadece 2 gol gördü.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, ilk 3 maçta gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmayı başardı. Ligdeki ilk maçında Giresun temsilcisi Eynesil'i 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ikinci hafta mücadelesinde de taraftarının önünde Amasyaspor'u 5-1 yenmeyi başardı. Kaf-Kaf, üçüncü haftada ise deplasmanda karşılaştığı Pazarspor'u 1-0 mağlup etti. Böylece Karşıyaka, ligde çıktığı ilk 3 maçta 9 puan toplayıp liderliğini sürdürürken, bu süreçte rakip filelere 9 gol atıp, kalesinde de sadece 2 gol gördü. - İZMİR