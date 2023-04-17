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Karşıyaka, tekrar play-off hattında

Karşıyaka, tekrar play-off hattında

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlardan sonra play-off hattının dışında kalmıştı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlardan sonra play-off hattının dışında kalmıştı. İzmir temsilcisi, dün oynanan müsabakada Ağrı 1970'i 3-1 mağlup ederek haftayı play-off hattının içinde tamamladı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta son iki haftada Yomraspor'la iç sahada berabere kalırken, Amasya FK'ya da deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Bu sonuçlardan sonra yeşil-kırmızılılar, Nevşehir Belediyespor'un 3 puan gerisine düşerek play-off hattının dışında kalmıştı. Karşıyaka, sahasında Ağrı 1970 Spor'u 3-1 mağlup etti ve Nevşehir Belediyespor'un 90+8'de Belediye Derincespor'a kaybetmesiyle tekrar play-off hattının içine girdi. Karşıyaka son 5 maçta Çatalcaspor, 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu, Belediye Kütahyaspor ve Elazığspor'la kozlarını paylaşacak. Karşıyaka'nın hedefi ise ligi play-off hattının içerisinde bitirmek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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