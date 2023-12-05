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Karşıyaka Teknik Direktörü Recep Umut: 'Bulvarspor maçı öncesi rakibin durumu gerçeği yansıtmıyordu'

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Karşıyaka Teknik Direktörü Recep Umut, Bulvarspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, rakibin durumunun gerçeği yansıtmadığını belirterek maç planlaması yaptıklarını söyledi.

Karşıyaka Teknik Direktörü Recep Umut, golsüz berabere kalınan Bulvarspor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunarak, "Lig sıralamasının en altta görünen takımı Bulvarspor maçı öncesi yaptığımız bütün çalışmalarda rakibin direncini ve bulunduğu yerin gerçeği yansıtmadığını bilerek maç planlaması yaptık" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, hafta sonu taraftarının önünde oynadığı müsabakada Bulvarspor'la 0-0 berabere kaldı. Yeşil-kırmızılıların teknik direktörü Recep Umut da karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya çalışarak ve planlar yaparak çıktıklarını belirten Umut, "Maça başlangıç olarak hücum bölgesindeki oyuncularımızın kalitesi ile bulacağımız gol ve gollerle rakip direncini kırıp daha rahat oynamayı planlıyorduk. Bulduğumuz pozisyonlarda bu planımızın ne kadar doğru olduğunun göstergesiydi. İlk 45 dakika soyunma odasına 3-0, 4-0 galip geleceğimiz maçı 0-0 girmek zorunda kaldık. 2 yarı ilk 15 dakika rakip direnci ile karşı karşıya kaldık. Oyuna cevap vermek için yaptığımız değişiklikler bizi çok fazla değiştirmedi. Arzu ve istek her ne kadar üst seviyede olsa dahi oyun disiplini bizim istediğimiz gibi değildi. Her şeye rağmen son final pası ve vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydik skor bizim lehimize bitebilirdi" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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