Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka: Zor bir deplasmana gidiyoruz

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, yarın oynayacakları Silifke Belediyespor maçı öncesinde zor bir deplasmana gideceklerini söyledi. Aka, rakiplerinin grubun en temaslı, en çok koşan ve topa sahip olabilen bir takım olduğunu belirtti.

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, yarın oynayacakları Silifke Belediyespor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, zor bir deplasmana gideceklerini söyleyerek, "Grubumuzdaki en temaslı, en çok koşan ve topa sahip olabilen bir takımla oynayacağız" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın deplasmanda Silifke Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 19.00'da Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Silifke topladığı 6 puanla 12. sırada yer alırken, konuk ekip Karşıyaka ise 15 puanla zirvede bulunuyor. Yeşil-kırmızılıların Teknik Direktörü Ersin Aka, mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Silifke'yi tanıdıklarını ve zor bir deplasmana gideceklerini ifade eden Aka, "Grubumuzdaki en temaslı, en çok koşan ve topu aldıklarında da çok fazla oyunu çirkinleştirmeyen topa sahip olmaya çalışan bir takımla oynayacağız. Biraz önce takımıma da bunları anlattım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Ligin üzerinde de bir bütçeleri var. Tek dezavantajımız var. Elazığ maçından sonra sanırım bir hoca değişikliği oldu. Bu tabii bizim için genelde bir handikap olarak değerlendirilir. Hiç önemli değil. Biz hep kendi oyunumuza kendi gelişimimize bakacağız" şeklinde konuştu.

"Yükselen bir oyunumuz var"

Son iki maçta özellikle oyun anlamında da yükselen bir görüntü çizdiklerini ifade eden Ersin Aka, "Bu maçta da üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Kolay bir deplasman değil ama bugüne kadar oyuncularımız hep zor gözükeni kolaya çevirdiler. Özellikle Batman deplasmanı, fiziki olarak da Eynesil ve Pazarspor deplasmanı gerçekten çok zordu. Bu deplasmandan da inşallah güzel bir şekilde üç puanla dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - İZMİR