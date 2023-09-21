Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka: Camiamızı Güzel Bir Sezon Bekliyor

Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, ligdeki ilk iki maçını galibiyetle geçen yeşil-kırmızılıların mevcut durumuyla alakalı, "Camiamızı çok heyecanlandıracak ve çok keyif alacakları güzel bir sezonun bizleri beklediğini düşünüyorum" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Ersin Aka, yeşil-kırmızılıların bu sezonki hedeflerini ve oyun sistemini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Karşıyaka camiasının çok güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Aka, "Karşıyaka'yı hep birlikte üst taraflara çıkaracağız. Bu camia her şeyin en iyisine layık" şeklinde konuştu.

"Camiayı doğru bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyetle sezona başlandığını vurgulayan Teknik Direktör Ersin Aka, "Bu süreçte yeni olmanın bir takım handikapları var bizim adımıza. Bu handikapları da sadece alacağımız sonuçla artıya çevirebiliriz. Oynadığımız iki maçta bu bizim için gerçekten olumluya giden bir şekle dönüştü. Ancak her zaman realist olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Kamuoyunu ve özellikle Karşıyaka camiasını doğru bilinçlendirmemiz gerekiyor. Maçlar başlamadan önce bir açıklama yapmıştım. Halen aynı görüşteyim. Yeni bir takımız ve ben bir sistem takımı hocasıyım. Ekibimle birlikte oynatmaya çalıştığımız bir sistem var. Futbolseverlerin, stada gelenlerin, dışarıdan tarafsız olarak izleyenlerin çok keyif alacağı sürekli ofansif futbol oynatan bir sistem. Yeni bir takım olduğunuzda da bunu oturtmak çok kolay değil. O yüzden şu an iki maçtan istediğimiz sonuçları aldığımız için çok mutluyuz. Ancak oyun olarak halen birkaç haftaya daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çok iyi sonuçlar almamıza rağmen hedefimiz şu yönde camia olarak; dört beş haftalık süreci az kayıpla veya kayıpsız atlatabilirsek geçen yıl da bunu Mersin İdman Yurdu'nda ekip olarak başarmıştık. Burada da yapabilirsek zaten sonrasında sistemimiz oturduğunda herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. Camiamızı çok heyecanlandıracak ve çok keyif alacakları güzel bir sezon beklediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğru bir iskelet oluşturacağız"

Başkan Azat Yeşil nezdinde bütün yönetim kuruluna çok teşekkür ettiğini söyleyen Ersin Aka, "Gerçekten ligin üzerinde çok alternatifli bir kadro kurduk. Çok güzel bir kadro bu kadro ve biz bu kadroyu planladığımızda şunu hayal ettik açıkçası. 3. Lig'de sonuç alacağız. Doğru bir iskelet oluşturacağız. Burada çok alternatifli bir kadromuz olacak. Aynı zamanda gelecek yılda bu oyunu devam ettirip üzerine birkaç oyuncu katarak 2. Lig'de de şampiyon olacak bir kadro oluşturmayı hayal etmiştik. Bu anlamda da gerçekten çok özverili çalıştık. Ekip olarak da zaten biraz önce söylediğim gibi yönetim kurulumuzda çok ciddi fedakarlıklar yaptılar. Tekrar teşekkür ediyorum hepsine ve çok güzel bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra bu kadronun ve bizlerin yapması gereken bu kaliteye yakışıp oyunu geliştirmek, sahaya yansıtmak ve sonuç almak olacak" dedi.

"Burada olduğum için heyecanlıyım"

Yıllarca Karşıyaka camiasına rakip olduğunu dile getiren Aka, "Her zaman kendime sorduğum bir şeydi teknik adam olarak. Neden böyle bir camiada, böyle bir şehirde, böyle bir taraftarın önünde çalışmıyorum? Buraya gelme sebeplerimden bir tanesinin de bu olduğunu birkaç defa ifade ettim röportajlarımda. Açıkçası çok heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Taraftarımızın önünde ilk maçımızdı. Bizler de duygu yönüyle ağır basan ama profesyonel bir iş yapan insanlarız. Ama biz Türk insanı olarak zaten duygusallığımızı bir kenara bırakamayız. Bu anlamda gerçekten heyecanlıydım ama düdük çaldıktan sonra o heyecanı bir yana bırakıyoruz. Olumlu ve olumsuz hiçbir şeyi duymuyorum mesela. Hatta maçtan sonra yöneticilerimizle sohbet ederken taraftarımızın bir tezahüratını bana sordular. 'Hocam duydun mu diye?' Ben orada sadece oyuna odaklanıyorum. Tamamen kapatıyorum kendimi. Konsantrem fazladır" diye konuştu. - İZMİR