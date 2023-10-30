Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka: Bu Takımı Bu Oyuncular Şampiyon Yapacak

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste Silifke Belediyespor mağlubiyeti ve iç sahadaki Elazığspor beraberliğiyle 5 puan kaybederek bay takım olarak geçireceği yeni hafta öncesi liderlik koltuğundaki yerini riske atan Karşıyaka'da taraftarın sırt çevirip, yönetimden yolların ayrılmasını talep ettiği teknik direktör Ersin Aka, umutsuzluğa kapılacak bir durum olmadığını savundu. Aka, "Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Bu takımı bu oyuncular şampiyon yapacak ve camiamızla birlikte bunu kutlayacağız" dedi.

Ersin Aka, grubun favori 3 takımından biri olan Elazığspor maçının çok zor geçeceğinin bilinciyle hafta boyu hazırlandıklarını belirtti.

Aka, "İlk 7 hafta istediği sonuçları alamamış ve son maçını yeni teknik direktörüyle kazanmış kaliteli ancak bunu sonuca yansıtamamış bir rakiple mücadele ettik. Özellikle maçın ilk yarısında çok kötü bir performans sergiledik. Rakibimiz bizden daha konsantre ve daha diri bir görüntü sergiledi. Tehlikeli 2 pozisyona girdiler, biz ise Hakan'la yakaladığımız pozisyonu sonuçlandıramadık. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte özellikle ilk 15 dakika ideal oyunumuza yakın bir futbol sergiledik. Bu bölümde Emre Gemici ile çok net 2 pozisyon bulduk. Kaptırdığımız topu çok çabuk rakipten kazanarak 3 bölge oyunumuzu oynayabildik. Bu bizim için önemli bir kriterdi" dedi.

İkinci yarının İlk 15 dakikalık kısımdan sonra oyunun biraz daha dengeye dönüştüğünü belirten Aka, "Rakibimiz dirençli ve kaliteli bir ekip, direkten dönen bir topları oldu. Ama bizim Enes, Emre ve Yasin'le net diyebileceğim pozisyonlara girdik ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık. Son iki maç istediğimiz sonuçları alamamamız ciddi bir avantaj fırsatını kaçırmamıza neden oldu. Ama lig uzun bir maraton ve bu tip düşüşler olabilir. Şu an ilk 6 içinde olan takımlardan sadece Efeler ile oynamadık. Turgutlu dışındaki tüm takımları yendik. Biz bu ligin en iyi kadrosuna sahip ekibiyiz. Doğru oyunu oynayamadığımız zamanlar oluyor. Bunları kazandığımız, lider olduğumuz ilk 5 maçta da yaşadığımız zamanlar oldu. Ancak biz eksiklerimizin her zaman farkında olduk ve bununla ilgili sürekli gerekli açıklamaları yapıyorum" şeklinde konuştu.

"PROBLEM YOK"

"Bu eksiklerin telafisi için oyuncularımızla birlikte çok ciddi bir çalışma yapıyoruz" diyen Karşıyaka Teknik Direktörü Ersin Aka, "Oyuncularımın istek ve arzusunda bir problem yok. Takım olarak şuna dikkat çekmek istiyorum. Batman Petrol ve Ergene Velimeşe maçlarında oynayan, oynamayan, sonradan giren bütün takım halinde sabırlı, istekli ve iyi bir oyunla hak ederek sonuç aldık. Batman bizden sonra bu ligin en iyi takımı ve geriden gelerek deplasmanda bunu başardık, bunun çok ciddi bir kıstas olduğunu düşünüyorum. Çok bir zaman değil, bir aylık bir sürede oldu tüm bunlar. Silifke ve Elazığspor maçlarını da hemen ardından oynadık. Oynayan ve oyuna sonradan girenlerle istediğimiz sonucu ve performansı alamadık. Bu 4 haftada iyiyi de kötüyü de gördük. Bunu yapan bu takım ve oyuncular, biz onlara güveniyoruz. Lige verilecek bu ara ile birlikte hem oyunsal hem de mental olarak iyi duruma geleceğimize eminim. Umutsuzluğa kapılacak bir durum yok. Benim camiadan beklentim, hiçbir oyuncuyu iyi ya da kötü olarak ötekileştirmeyip hepsine destek olmalarıdır. Bu takımı bu oyuncular şampiyon yapacak, inşallah hep birlikte camiamızla birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" açıklamasını yaptı.