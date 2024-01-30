Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Oyuncularım, armaya yakışan bir mücadele içindeler

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, oyuncularıyla 14 final maçı belirlediklerini ifade ederek, "Oyuncularım, armaya yakışan bir mücadele içindeler" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabına önemli açıklamalarda bulundu. Çok değerli bir camianın, değerli bir formanın emanetine sahip olduklarını dile getiren Sözeri, "O emaneti en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Bu anlamda oyuncularımız da sağ olsunlar. Öncelikle mücadele anlamında sahada iki maçtır çok iyi mücadele ediyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bu armaya yakışan bir mücadele içindeler. Bu anlamda çok mutluyum" diye konuştu.

"İkinci devre maçları hep zordur"

İki maçtır tek farklı skorla kazandıklarını ifade eden Sözeri, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek çok farklı sonuçlar elde ederdik. Bunları değerlendirmede biraz sıkıntımız var. O konuda da çalışacağız. Bakıldığı zaman Süper Lig'de bile işte Galatasaray ve Fenerbahçe'si ne kadar üst düzey kadrolar da olsa zorlanıyorlar. Özellikle ikinci yarı maçları her lig için zordur. Bunu hep ifade ediyorum. Bizim için de zor olacak. Kolay olmayacak. Ama biz zoru başarabilecek bir konumdayız. Bu anlamda çok mesai harcıyoruz, enerjimiz ve motivasyonumuz çok yüksek" şeklinde konuştu.

"Taraftarı olan takımlar yukarılarda bulunması gerekir"

Taraftarların maç görüntülerini izlediğini söyleyen Sözeri, "Oyuncularıma izletmek adına, akşamları taraftarlarımızın tezahüratlarını izliyorum. Çünkü oradan çıkacak çok iyi motivasyonlar var ve bu bizi daha da ileriye götürecek. Taraftarı olan takımlar, camialar yukarılarda bulunması gerekir. Bunu herkes kabulleniyor. İnşallah biz bu sene bir üst lige çıkıp, oradan da ileriyi düşüneceğiz" dedi.

"Rakiplerin hata yapmasını bekliyoruz"

Saha içinde hatalar ve defoların olabileceğini aktaran Sözeri, "Pozisyonları sonlandırmada ve finallerde biraz sıkıntılarımız var. Onları da çözersek daha rahat maçlar izleyebileceğiz. Rakiplerin hata yapmasını bekliyoruz. Onlar da hata yapmadılar ama mutlaka yapacaklar. Ben eğer yıllardır bu futbolun içindeysem mutlaka yapacaklar. Biz hata yapmadan devam edersek mutlu sona ulaşacağımızdan eminiz. Antrenmanlarımız iyi gidiyor. Taraftarlarımızı cumartesi günü oynayacağımız maçımıza bekliyoruz. Çünkü biz onlarla varız onlarla şampiyon olacağız. Onlarsız olmaz. Bunu çok net söyleyeyim. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını skora çok büyük katkılarının olacağını düşünüyorum. Onlar merak etmesin biz sahada en iyi şekilde mücadele edip kazanacağız. Mücadele etmenin sözünü veriyorum. Cumartesi günü çok güzel bir oyun, çok güzel bir mücadele ile inşallah haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz. Hata yapmak istemiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR