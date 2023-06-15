Karşıyaka, Teknik Direktör Ersin Aka'nın İmzasını Bekliyor

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karşıyaka, teknik direktörlük görevine getirdiği Ersin Aka'nın resmi imza atmasını bekliyor. Geçen sezonki kadrosundan birçok oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka'da büyük bir değişim bekleniyor. Teknik direktör Aka, imzasının ardından transferle ilgili raporunu verecek.

TFF 3'üncü Lig'de geçireceği üst üste 6'ncı sezon öncesi futbolun idari ve teknik yapılanmasını tamamlayan Karşıyaka, iç ve dış transfere başlamak için teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka'nın resmi imza atmasını bekliyor. Geçen sezon Kaf-Kaf'la aynı grupta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyon yapan genç teknik adam, çarşamba günü İzmir'e gelerek imzayı atacak.

Ersin Aka, imzasının ardından transferle ilgili futbol şubesine raporunu verecek. Geçen sezonki kadrosundan Mustafa Aşan, Recep, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'nın ayrıldığı,

Yeşil-kırmızılı kulüpte sözleşmeleri devam eden Ali Say, Yılmaz, Emre Gemici, Onur Kolay, Batuhan Akyüz, Burak Karapınar, Caner, Enes, Ertuğrul, Ferdi ve Mustafa Durgun arasından da ayrılanlar olabilir. Geçen 2 sezonda 33 transfer yapmasına rağmen 3 yıldır Play-Off dahi oynayamayan Karşıyaka'da takımı direkt şampiyonluğa taşıyacak kadro kurulması planlanıyor. Karşıyaka, Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda bölgesel olarak oynatılması planlanan 3'üncü Lig'le ilgili kararı da takip ediliyor. TFF kararını 22 Haziran'daki kongre sonrası verecek.