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Karşıyaka taraftarlarından istifa çağrısı

Karşıyaka taraftarlarından istifa çağrısı

Spor Haberleri

Karşıyaka taraftarları, kulüp yönetimini istifaya çağırdı. Başarısız sonuçlar nedeniyle tepkilerini sosyal medyada dile getiren taraftarlar, seçimli kongre çağrısı yaptı.

p>TFF 3'üncü Lig'den kurtulma hedefini geçen sezon da ıskalayan Karşıyaka'da 5.5 senedir kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şube yönetimini yönetim dışından isimlerle yenileyip, teknik direktörlüğe Ersin Aka'yı getirirken, futbolda yıllardır süren başarısız tablo nedeniyle haftalardır kongre çağrısı yapan taraftarlar, sosyal medyada isyan bayrağını açtı. "Güçlü bir Karşıyaka için sandık gelsin" diyen taraftarlar, sırt çevirdikleri Başkan Büyükkarcı ve yönetimini ortak açıklamayla istifaya davet etti. Sezon içinde tribünde Büyükkarcı'ya istifa çağrılarının yapıldığı Karşıyaka'da sosyal medyadaki tüm taraftar siteleri birleşip ortak açıklama yayınladı. Divan kurulunu da göreve davet eden, "KSK Divan Kurulu'nun dikkatine" başlıklı, Karşıyaka Sosyal Medya Platformu imzalı bildiride bir ağızdan istifa ya da seçimli kongre çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "111 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü, ülkenin 4'üncü liginde uzak ara şampiyonluğa takım kurar. Uzak ara, 'Şampiyon' olur. Ligin başında, ortasında, sonunda fark etmez ikincilik her zaman başarısızlıktır. Transfer yasağı döneminde altyapısından yetiştirdiği futbolcularla iki ayrı sezonda, Play-Off yarı finali ve Play-Off finali oynayan Karşıyaka Spor Kulübü'nün transfer yasağını kaldırdırdıktan sonra iki sezon üst üste Play-Off'a bile kalamaması başarısızlık değil skandaldır ve rezilliktir. Bu rezalete ortak olup kulüp tarihinin en karanlık günlerini yaşatan, Karşıyaka forması giymiş çocukların şampiyonluk hayalleriyle oynayıp 1980 model köhne zihniyetle futbolu yönetmeye çalışan ve utanmadan hala Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri A takım binasında nefes alıp veren bütün canlı türlerine son sözümüz; ya istifa edin ya da seçimli kongre kararı alın. Geri sayım başladı" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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