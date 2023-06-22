Karşıyaka taraftarlarından istifa çağrısı

Açıklamada, "111 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü, ülkenin 4'üncü liginde uzak ara şampiyonluğa takım kurar. Uzak ara, 'Şampiyon' olur. Ligin başında, ortasında, sonunda fark etmez ikincilik her zaman başarısızlıktır. Transfer yasağı döneminde altyapısından yetiştirdiği futbolcularla iki ayrı sezonda, Play-Off yarı finali ve Play-Off finali oynayan Karşıyaka Spor Kulübü'nün transfer yasağını kaldırdırdıktan sonra iki sezon üst üste Play-Off'a bile kalamaması başarısızlık değil skandaldır ve rezilliktir. Bu rezalete ortak olup kulüp tarihinin en karanlık günlerini yaşatan, Karşıyaka forması giymiş çocukların şampiyonluk hayalleriyle oynayıp 1980 model köhne zihniyetle futbolu yönetmeye çalışan ve utanmadan hala Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri A takım binasında nefes alıp veren bütün canlı türlerine son sözümüz; ya istifa edin ya da seçimli kongre kararı alın. Geri sayım başladı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor