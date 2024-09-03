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Karşıyaka Taraftarları Takıma Moral Aşılayacak

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Karşıyaka taraftarları, sezonun ilk haftası öncesi yapılacak taraftara açık antrenmanda takıma moral aşılayacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla hazırlandığı sezonun ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü Alsancak Stadı'nda Kırşehir FSK'yı konuk edecek Karşıyaka'da taraftarlar takıma moral aşılayacak. Yeşil-kırmızılılar sezonun ilk haftası öncesi 5 Eylül Perşembe günü yapılacak taraftara açık antrenmanı toplu olarak ziyaret edip teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek.

Karşıyaka taraftarları yeni sezon maratonu öncesi antrenmanda meşaleler ve tezahüratlarla oyuncuları maça motive edecek. İzmir temsilcisinde taraftarlar 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmaya da akın edecek. Alsancak Stadı'nın tribünlerinin ilk hafta büyük oranda dolması bekleniyor. Karşıyaka zorlu yeni sezon maratonu öncesi 12 iddialı transfer yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka Güncel Spor

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