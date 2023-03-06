Karşıyaka takibi bırakmıyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, dış sahada son aylarda gösterdiği kötü performansa rağmen sezonun ikinci yarısında evinde 3'te 3 yaptı, zirve yarışından kopmadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, dış sahada son aylarda gösterdiği kötü performansa rağmen sezonun ikinci yarısında evinde 3'te 3 yaptı, zirve yarışından kopmadı. Deplasmanda 5 maçtır kazanamayan İzmir ekibi, 6 Şubat'ta ülke olarak yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketlerinin ardından verilen 1 aylık ara dönüşünde Hacettepe 1945'e patladı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yoğun yağmur altında rakibini Emre Gemici, Fatih Taşdelen ve Namık Barış'ın golleriyle 3-0'la geçen yeşil-kırmızılılarda kaleci Yusuf da kritik kurtarışlarla alkış aldı.

Grupta 39 puana ulaşıp Play-Off hattında 4'üncü sıraya yükselen Karşıyaka, lider Yeni Mersin İdmanyurdu ve takipçisi 52 Orduspor FK'nın takıldığı haftada hata yapmadı. İzmir temsilcisi Mersin'le farkı yine 8 puana düşürüp, bu hafta konuk olacağı 2'nci sıraya yükselen Karbel Karaköprü Belediyespor'un 2 puan gerisine yerleşti. Yeşil-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıkan stoper Batuhan Akyüz ve ön libero Soner de performanslarıyla sınıfı geçerken, son olarak imza atan Fatih Aydın ve Ferhat ise hazır olmadıkları için kadroya alınmadı.

Karşıyaka'nın devre arasında kulüp bulmasını istediği ilk isim olan Okan Baydemir, deprem nedeniyle 2 kez uzatılan ara transferin son gününde kulüpten ayrıldı. Aylardır kadro dışı olan tecrübeli futbolcu transferin son gününde sözleşmesini feshedip gruptaki rakiplerden Belediye Derincespor'a 1.5 yıllığına imza attı.