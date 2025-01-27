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Karşıyaka Spor Kulübü Yöneticisi Mutlu Altuğ Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Karşıyaka Spor Kulübü Yöneticisi Mutlu Altuğ Kalp Krizi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan ve eski başkanlardan olan Mutlu Altuğ, İstanbul'da kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kulüp sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu ve acil şifalar diledi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün aktif yönetiminde yer alan ve geçmişte başkanlık yapmış olan Mutlu Altuğ'un İstanbul'da kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındığı açıklandı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde mevcut başkan İlker Ergüllü'nün yönetiminde yer alan ve eski başkanlardan olan Mutlu Altuğ'un İstanbul'da kalp krizi şüphesiyle tedavi altına alındığı duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada: "Dün gece saatlerinde kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan yöneticimiz Mutlu Altuğ, hızla müdahale edilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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