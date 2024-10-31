Karşıyaka Spor Kulübü Yöneticileri İstifa Etti

Karşıyaka Spor Kulübü yöneticilerinden Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu, kulüp resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Torbaoğlu ve Ustaoğlu, camiaya mesaj göndererek, "Karşıyaka Spor Kulübü'ndeki resmi ve fahri tüm görevlerimizden istifa ediyoruz. Tepe tepe kullanın" ifadelerini kullandılar.

Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani ölümünden sonra yeşil-kırmızılı kulüpte adeta yer yerinden oynadı. Kulüp yöneticilerinden Nazım Torbaoğlu ve Tamer Ustaoğlu, resmi hesap üzerinden bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Karşıyaka Spor Kulübü bir yöneticisini, bizler ise 20 yıllık dostumuzu, kardeşimizi bugün toprağa verdik. Gökhan Şensan, hayatını Karşıyaka Spor Kulübü'ne adamış nadir insanlardan biriydi. Maalesef bu acı sonu hep birlikte biz hazırladık. Kulüpte görev alması için ısrarcı olan başta ben, Nazım Torbaoğlu.

Son yılların en başarılı takımını kurmasına rağmen kişisel egoları yüzünden arkasında durmayan yönetim kurulu, sezon başı takımı yerden yere vuran, 100 tane bedava bilet alamadığı için sosyal medyadan kendisine ve ailesine ağza alınmayacak hakaretler eden sözde taraftarlar ve Karşıyaka Spor Kulübü üzerinden beslenenler..

Merak etmeyin, hepimize yetecek kadar kınamız var.

Bir sözümüz de Mustafa Reşit Akçay hocamıza ve futbolcu kardeşlerimize; Haberi duyar duymaz ilk hastaneye koşanlardınız, Allah sizden razı olsun. Gökhan sizleri ailesi gibi görür ve öyle severdi, bunu en iyi sizler bilirdiniz, sizlerle gurur duyardı. Bu sene Gökhan için oynayın ve o kupayı mezarına götürün.

Diğer sözümüz ise kulüp başkanı İlker Ergüllü'ye; Ne Gökhan Şensan'ın evine taziyeye, ne de Dubai tatiline gitmeyi erteleyip cenazesine geldin. Sana da helal olsun..

Son söz: Biz, Karşıyaka Spor Kulübü'ndeki resmi ve fahri tüm görevlerimizden istifa ediyoruz. Tepe tepe kullanın." - İZMİR