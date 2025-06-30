Karşıyaka Spor Kulübü Yeni Yönetimi Göreve Başlıyor

Karşıyaka Spor Kulübü Yeni Yönetimi Göreve Başlıyor
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İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurul sonrası yeni yönetim işbaşı yapacak. Yönetim, önce kabir ziyaretleri gerçekleştirecek ardından görev dağılımı yapacak.

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 26 Haziran'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda kulübün kayyuma kalmaması için son anda göreve gelen yönetim çarşamba günü işbaşı yapacak. Eski basketbol şube başkanlarından Ateş Özerk'in vefatı ve cenaze töreni nedeniyle bugün yapılması planlanan toplantıyı erteleyen yeni yönetim, çarşamba günü görev dağılımı gerçekleştirecek.

Yeşil-kırmızılılar önce Kurucu Başkan Zühtü Işıl, Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki kabirlerini ziyaret edecek. Aygün Cicibaş başkanlığındaki Kaf-Kaf ardından görev bölümü yapacak. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ni yeni sezon öncesi elden geçirmek isteyen Karşıyaka, geçen yıl ara ekim yapılamayan antrenman sahasının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için sulamasını aksatmadan sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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