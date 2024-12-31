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Karşıyaka Spor Kulübü, Yabancı Basketbolcuların Ödemelerini Yaptı

Karşıyaka Spor Kulübü, Yabancı Basketbolcuların Ödemelerini Yaptı
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Karşıyaka Spor Kulübü, basketbol takımındaki yabancı oyuncuların günü gelen ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Kulüp, maddi sıkıntılar nedeniyle antrenman boykotu yapan oyunculara gerekli ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtirken, yerli oyuncuların ödemelerinin ise önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak basketbol takımında forma giyen yabancı oyuncuların günü gelen ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

Son dönemde maddi anlamda sıkıntılar yaşayan ve mevcut branşlarına ödeme yapmakta zorlanan Karşıyaka Spor Kulübü, basketbol tarafında dağılmayla karşı karşıya kaldı. Oyuncuların hafta içerisinde antrenman boykotu yaptığı ifade edilirken, serbest kalma haklarını elde etmek için girişimlerde bulunan oyunculara gerekli ödemelerin gerçekleştirildiği duyuruldu. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol takımımızın yabancı oyuncularının günü gelen ödemeleri; Başkanımız İlker Ergüllü, Eski Başkanlarımız Azat Yeşil ve Cenk Karace ile Eski Yöneticilerimiz Mustafa Karabağlı ve Nazım Torbaoğlu'nun katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Yerli oyuncuların ödemeleri ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. Destek taleplerimize duyarsız kalmayarak kulübümüze kaynak sağlayan camiamızın önde gelen isimlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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