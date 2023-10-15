Karşıyaka Spor Kulübü Tüzük Genel Kurulu Yarın Yapılacak
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün geçen hafta taslak tüzükteki değişecek maddelerle ilgili yaşanan tartışmalar nedeniyle ertelenen tüzük genel kurulu yarın yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongre saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda yönetim ve divan kurulu, tüzükte değişecek maddeler konusunda hafta içinde ortak çalışma yaparak tüzüğü ortak akılla belirlemeye çalıştı.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün geçen hafta taslak tüzükteki değişecek maddelerle ilgili yaşanan tartışmalar nedeniyle ertelenen tüzük genel kurulu yarın yapılacak. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki kongre saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda yönetim ve divan kurulu, tüzükte değişecek maddeler konusunda hafta içinde ortak çalışma yaparak tüzüğü ortak akılla belirlemeye çalıştı.