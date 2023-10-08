Karşıyaka Spor Kulübü Tüzük Genel Kurulu Yarın Yapılacak

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nün tüzük genel kurulu yarın yapılacak. Mevcut dernek tüzüğünü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için düzenlenecek genel kurul, Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde saat 17.30'da başlayacak. Tüzük kongresinde mevcutta 2 yıl olan kulüp başkanlığına seçilebilmek için üyelik şartı ve mevcutta 3 yıl olan yeni üyelerin oy kullanabilmesi için gereken süreyi 3 aya indirmeye çalışan yeşil-kırmızılılar, tepkiler üzerine geri adım attı.

Karşıyaka yönetimi, tüzük tadil taslağının 25. maddesinde yer alan, "Kulüp başkanı genel kurulca kulüp üyeliğine giriş tarihinden itibaren 3 ayını doldurmuş üyelerden seçilir" ifadesinin, "2 yılını doldurmuş üyerden seçilir" olarak değiştirilmesi ve 16/2. maddede yer alan, "Toplantıya kulüp üyeliğine kabulünden itibaren 3 ay geçmiş üyeler katılabilir" ifadesini de, "1 yıl geçmiş üyeler katılabilir" şeklinde değiştirilerek kabul edilmesi konusunda kongre divanına önerge verileceğini açıkladı.

DİVANDAN ERTELEME TALEBİ

Bu değişikliğe rağmen kulüpte yönetimlerin 1 takvim yılı içerisinde yüzde 3'ü aşan borçlanmadan sorumlu tutulması maddesiyle ilgili yapılacak, "Borçlanma miktarı bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'u kadardır" maddesi ve başka spor kulüplerine üyeliği bulunanların Karşıyaka üyesi olmasının önünü açan tüzük maddesinde değişikliğe gidilmedi. Açıklanan tüzük değişikliği maddelerine tepkili olan divan yönetim kurulu, dün toplanarak aynı gün Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe maçı nedeniyle tüzük kongresinin 1 hafta ertelenmesi için salonda imza toplama kararı aldı. Tüzük değişikliğiyle ilgili taraftarın tepkisi sürerken, divan kongre ertelenmezse değişikliklerle ilgili önerge de verecek. Kongrede her madde tek tek oylanacak.

NAZIM TORBAOĞLU'NDAN VETO

Karşıyaka'da camianın en etkili isimlerinden Eski 2'nci Başkan Nazım Torbaoğlu, yönetimin yapmaya çalıştığı tartışmalı tüzük değişikliklerini veto etti. "111 yılı aşan Türkiye'nin en köklü spor kulübünde 3 aylık üyelerin, 3 aydır kulübe üye olan bir ismi başkan seçip Karşıyaka'nın kaderiyle ilgili karar vermesi kabul edilemez" diyen Torbaoğlu, "Karşıyaka'nın değerlerine zarar verecek, camiamızın ve taraftarımızın tepki verdiği hiçbir işe onay vermem. Yönetim tartışmalı tüzük maddelerini geçirmeye çalışmak yerine tüm yarışmacı takımlarımızın başarısı için maksimum gücünü harcasın" dedi.

12 Ağustos'ta yapılan seçimli genel kurulda yeni yönetime destek veren Nazım Torbaoğlu, sezon başında kulübe büyük mali katkı da sağlamıştı. Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace'nin kulüpte hukuktan sorumlu yöneticilere hazırlattığı yeni tüzük taslağından yönetimin çoğunluğunun haberi olmadığı iddia edilmişti.