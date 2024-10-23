Karşıyaka Spor Kulübü Şirketleşme Adımı Atıyor

Karşıyaka Spor Kulübü, şirketleşme için harekete geçtiklerini açıkladı.

Karşıyaka Spor Kulübü, son dönemlerde borçların artması üzerine harekete geçti ve şirketleşmek için önemli bir adım attı. Başkan İlker Ergüllü ve yönetim kurulu üyeleri, şirketleşmeye dair resmi internet sitesinden yayımladığı açıklamada, "Bu zor günleri öncelikle el birliği ile ve sonrasında da yapısal reformlarla aşabileceğimizi düşünmekteyiz. Bu zor ekonomik şartlarda spor kulüplerinin yaşaması için gereken sponsor destekleri maalesef olması gereken seviyelerin çok altında kalmakta ve bu durum kulübümüz için de geçerliliğini korumaktadır. Bunun yanı sıra kamuoyuna da yansımış olması itibarı ile spor kulüplerinde yıllardır gecikmiş ve birikmiş vergi borçları, aylık %4 - %4,5 olarak uygulanan gecikme faizleri ile birlikte Maliye tarafından talep edilmiş ve kulüp yöneticilerinin bu borçlardan bireysel olarak da sorumlu tutulacağı bildirilmiştir. Zaten gündelik giderleri karşılamakta ve sporcu ödemelerini yapmakta zorlanan kulübümüz, gerçekten altından kalkılması zor bir durumda kalmıştır. Karşıyaka Spor Kulübü organlarının başkanları, yöneticileri ve sevdalıları olarak şahsi yapacağımız katkıların yanı sıra öncelikle ortağı bulunduğumuz ve bize ait olan şirketlerimizi sponsor da yaparak dönemimize ait vergi borcu asıllarını ve benzerlerini ödeyecek şekilde hareket etme kararı almış bulunmaktayız. Ancak kesin bir gerçek var ki sürdürülebilir ve ileriye dönük yapısal reformlara da ihtiyaç olduğu aşikardır. Bunun da yolunun şirketleşmekten geçtiğini düşünmekteyiz. Doğru bir planlama ile bir veya birden fazla çok ortaklı anonim şirketlerin sportif branşlarımızla bir araya getirilmesi neticesinde oluşan yeni yapılanmanın doğru çözüm olacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, bu konunun enine boyuna konuşulması ve karara bağlanarak yetki alınması yönünde olağanüstü bir genel kurul toplantısı planlamaktadır. Bu açıklama olağanüstü genel kurul çağrısı olmayıp söz konusu olağanüstü genel kurul için yönetim kurulumuz ayrıca tarih ve gündemi belirterek çağrıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı. - İZMİR