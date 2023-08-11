Karşıyaka Spor Kulübü'nün Yeni Yönetimi Belirlenecek

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın haftalardır merakla beklenen yeni yönetimin belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın aday olmayacağını açıkladığı kulüpte, İlker Ergüllü ve eski yöneticilerin tek liste olarak seçime girmesi bekleniyor.

İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın haftalardır merakla beklenen yeni yönetimin belirleneceği seçimli olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki genel kurul saat 15.00'te başlayacak. Kongrede ilk gün kulüp başkanı veya görevlendireceği kişinin sunumu, faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması, denetim kurulu raporunun görüşülmesinden sonra yönetim mali ve idari olarak ibraya sunulacak. Kongrede normalde seçimlerin 13 Ağustos Pazar günü yapılıp yönetim ile kurulların seçilmesi gerekirken, divana önerge verilerek seçimlerin de cumartesiye alınması bekleniyor.

Son 5.5 yıldır kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmayacağını açıkladığı yeşil-kırmızılılarda aylardır kongre çağrısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü ve birlikte hareket ettiği eski yöneticilerin tek liste olarak seçime girmesi bekleniyor. Kulüpte 18 Temmuz'daki son olağan mali genel kurulda İlker Ergüllü'ye adaylık yolu açmak için yapılıp, başkan seçilebilmek için üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren tüzük değişikliğine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden verilmesi beklenen onay kongreye yetişmedi. İlker Ergüllü'nün ekibin içinden bir ismin başkan seçilerek ardından istifa edip görevi Ergüllü'ye bırakacağı ifade edilmişti.