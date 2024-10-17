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Karşıyaka Spor Kulübü'nün Vergi Borcu Krizi

Karşıyaka Spor Kulübü'nün Vergi Borcu Krizi
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İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka, 90 milyon TL'ye ulaşan vergi borcu nedeniyle zor günler geçiriyor. Kulüp başkanı İlker Ergüllü, divan kurulu ile bir araya gelerek durumu değerlendiriyor. Basketbol takımının küçülmesi ve dağılmaması için çözüm arayışları sürerken, borçlardan nedeniyle yöneticiler bireysel olarak sorumlu tutuluyor.

İZMİR'in 112 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka'da 1.5 yıldır birikip 90 milyon TL civarına ulaşan güncel vergi borcu nedeniyle başlayan sancılı süreç sürerken, Başkan İlker Ergüllü, divan kurulu yönetimiyle bir araya geldi. Ergüllü, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan ve divan yönetimine gelişmelerle ilgili bilgi verip fikir alışverişinde bulundu. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı ve basketbol şubesini yöneten camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu da bir araya girip değerlendirme yaptı. Formül arayan, vergi krizi sonrası küçülmeye gitmesi değerlendirilen basketbol takımının dağılmaması için uğraşan Karşıyaka, önümüzdeki günlerde yol haritasını belirleyecek.

2022 yılında yürürlüğe giren 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na göre spor kulüpleri yöneticileri ödenmeyen kamu borçları için bireysel olarak sorumlu tutulurken, yıllardır sporcular ve teknik heyetlere yapılan tüm ödemeleri tam ücret üzerinden gösteren Karşıyaka'nın vergi borcu, özellikle kadrosunda 6 yabancı bulunduran, bütçesi her yıl yükselen basketbol takımının yüksek maliyeti ve potada oyuncu kontratlarındaki yüzde 20'lik vergi oranı nedeniyle artmıştı. Kamu borçlarını 2023 yılının başında taksitlendirip ödemesini sürdüren ancak 1.5 yıl içinde ödenemeyen güncel vergi borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan dernek statüsündeki Karşıyaka'da son 3 yönetim döneminin tüm imza yetkili yöneticileri yeni yasayla borçtan bireysel olarak sorumlu tutulmuştu. Sezon başında basketbolda 26 yıllık isim sponsorunu da kaybeden Karşıyaka, üstüne vergi kıskacıyla sıkıntıya düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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