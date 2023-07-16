Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yönetim Seçimli Kongre Çağrısı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun süredir yönetime seçimli kongre çağrısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, kulübe hizmet amacıyla hareket ettiklerini belirtti. İzmir ekibi, yaşanan tartışmaların gölgesinde 18 Temmuz Salı günü yapılacak mali kongreye hazırlanıyor. Ergüllü, başkanlığa talip olma gerekçesinin Karşıyaka'nın farklı branşlarda başarılar elde etmesi olduğunu vurguladı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun süredir yönetime seçimli kongre çağrısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, amaçlarının kavga veya hesaplaşma değil, kulübe hizmet olduğunu söyledi.<İzmir ekibi, ? Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda 18 Temmuz Salı günü yapılacak mali kongreye son dönemde yaşanan tartışmaların gölgesinde gitmeye hazırlanıyor.