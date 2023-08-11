Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yeni Yönetim Listesi Divan Kuruluna Teslim Edildi

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni yönetim listesi, divan kuruluna teslim edildi. Mevcut başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden aday olmadığı İzmir temsilcisi, tek listeyle seçime gidecek. Kulüpte aylardır kongre çağrısı yapan İlker Ergüllü önderliğindeki oluşumda eski yöneticilerden Azat Yeşil başkan adayı oldu. Ergüllü, 18 Temmuz'daki mali kongrede kendi başkanlığı için yapılan ve seçilebilmek için üyelik süresini 2 yıldan 1 yıla indiren değişiklik onaylanmadığı için yeni yönetimde tüm sportif işlerden sorumlu aşbaşkan olacak. Yönetimde Cenk Karace, Mustafa Karabağlı, Gökhan Şensan, Tamer Ustaoğlu, Veysi Kubba, Serdar Işıldar, Koral Kalpaklıoğlu gibi isimler yer alacak. Genel kurul yarın Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda saat 15.00'te başlayacak.