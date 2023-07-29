Karşıyaka Spor Kulübü'nde Seçim Öncesi Gerilim

İZMİR'de 12-13 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesini tartışmaların gölgesinde geçiren Karşıyaka Spor Kulübü'nde seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, yeniden aday olmayacak Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kendileriyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Yönetimin görevi bırakacak olmasıyla kongre arifesinde yetki geriliminin yaşandığı yeşil-kırmızılı kulüpte Başkan Büyükkarcı'nın sessizliğini bozarak kendileriyle alakalı açıklama yapmasına değinen Ergüllü, "Turgay Büyükkarcı sessizliğini neden Türk Ticaret Kanunu'nda yeri olmayan şekilde kulüpten alacaklılara dağıttığı, karşılıksız çıkan, bedeli ödenmeyip önümüzdeki günlerde kulübün karşısına borç yükü olarak gelmesi muhtemel 88 milyon TL tutarındaki kripto paralarla ilgili bozmuyor. Futbolcu, basketbolcu, voleybolcu, kulüp çalışanı kimse coinle alacağını tahsil edemedi. Camia ayağa kalktı ama başkandan ses yok" dedi.

Büyükkarcı'yı daha önce stadyum arazisiyle ilgili yaptığı, "80 milyon Dolar rant beklentisiyle kulübün geleceğini satmak isteyen bir grup var" açıklamasını savcılığa taşımayı davet ettiğini ancak bu konuda da halen sessiz olduğunu belirten Ergüllü, "Bize kulüpte şu anki yetki konusunda, 'Aday yönetimin transfer ve ödeme yapmasının önünde hiçbir engel yok. İsterlerse kulüpten alacaklı olurlar ya da bağış yaparlar' diyen Başkan Büyükkarcı neden gerçekte Karşıyaka'ya verip vermediği belirsiz olan 50 milyon TL tutarındaki alacağın peşine düşerek bu kadarlık coin almış. Seçim tarihiyle ilgili tartışmanın gerçeklerden uzak olduğunu söylüyor ama neden biz 6 aydır kongre çağrısı yaparken kulak tıkayıp, hem mali kongreyi 18 Temmuz'a ertelemiş hem de sezonun hemen öncesine 13 Ağustos'a seçim kararı alarak tam transfer döneminde kulübün önünü tıkamış" diye konuştu.

Futbolda pazartesi günü Bolu'ya kampa gidecek takımın kulübün mevcutta otobüsü bulunmaması nedeniyle ulaşım sorunu yaşadığı belirtilirken, sıkıntıyı İlker Ergüllü'nün çözdüğü öğrenildi. Kamp dönemi için toplam 25 günlük bir otobüsün kirasının 300 bin TL tuttuğu belirtilirken, Ergüllü'nün iş insanı çevremsiyle görüşerek bedelsiz olarak otobüs ayarladığı, kulübe 25 günlüğüne şoförü ve yakıtı dahil otobüs tahsis edildiği ifade edildi. İlker Ergüllü'nün ekibinden eski yöneticiler Ziyanur Hasbay ve Oktay Yeşil'in de takımla değişmeli olarak kampa gidecekleri belirtildi.