Karşıyaka Spor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Öncesi Nefes Kesici Gelişmeler

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yönetime bir üyenin adli sicil kaydı nedeniyle imza yetkisi vermemesi üzerine 26 Ağustos Salı günü tekrarlanacak olağanüstü seçimli ve mali genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Karşıyaka'da 1.5 yıl başkanlık yaptıktan sonra 29 Mayıs'taki kongrede başkanlıktan ayrılıp ardından istifa eden İlker Ergüllü ile 26 Haziran'daki son kongrede göreve gelen Başkan Aygün Cicibaş, Ergüllü'nün alacaklarıyla ilgili bir araya geldi. Geçen yıl aralık ayında daha önceden kulübe verdiği 62 milyon TL'lik alacağı için şirketi aracılığıyla ticari faizli icra takibi başlatan İlker Ergüllü'nün bu miktarı kulübe hibe edip alacağını silmeye hazırlandığı öğrenildi.

İlker Ergüllü'nün faizleriyle birlikte 100 milyon TL sınırına yaklaşan bu rakam için ana para karşılığında kulübe reklam vererek, futbol maçları için loca, basketbol maçları için de VIP koltuklar almayı değerlendirdiği belirtildi. Prensipte ön anlaşma sağlayan ikili hafta başında tekrar bir araya gelecek. Anlaşma sağlanırsa bu rakam Karşıyaka'nın borcundan düşülecek. Daha önce 5.5 yıl kulübü yöneten eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı da alacağından aynı yöntemle vazgeçmişti. Kulüp için geçen sezon verdiği paranın 62 milyon TL'lik kısmını reklam, sponsorluk, loca ve VIP biletler karşılığında hibe edecek İlker Ergüllü, önceki sezon da Karşıyaka'ya 20 milyon TL kaynak aktarıp hibe etmişti.

İBRA OLMAZSA CİCİBAŞ ADAY OLAMAYACAK

Karşıyaka'da İlker Ergüllü başkanlığındaki 24 Aralık 2024-29 Mayıs 2025 arasında görev yapan son yönetim salı günü yapılacak kongerede tekrar ibraya sunulacak. Kulüpten icra takipli alacağı olan Ergüllü, 29 Mayıs'ta başkan adayı bulunamayan kongrede tartışmalar sonrası ibra edilmişti. İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün imza yetkisi vermemesi üzerine o kongre silbaştan tekrarlanacak. Kulislerde haftalardır İlker Ergüllü yönetiminin ibra edilmeme ihtimali konuşuluyor. Bir grup üyenin o dönemin başkanını ayrı, yönetimini ayrı ibraya oylama teklifi sunmak istediği ancak kongre olağanüstü olduğu için gündeme yeni bir madde eklenemeyeceği öğrenildi.

Kulüpte 26 Ağustos'taki seçin öncesi ilk yapılan kongre açıklamasında başkan ve yönetimin ibrası ayrı maddeler halinde yazılmasına rağmen ardından düzeltildi. İlker Ergüllü ve yönetimi ibra edilmezse o yönetimde yer alan mevcut Başkan Aygün Cicibaş tekrar aday olamayacak. Yeşil-kırmızılılarda 26 Haziran'daki kongrede son gün aday çıkmayınca göreve seçildikten sonra kısa süre içinde camia desteğiyle futbol, basketbol ve voleybol takımlarını kurup kulübü sezon öncesi krizinden çıkaran Aygün Cicibaş yönetimi dışında başka aday da bulunmuyor.

DİVANA MEKTUP

Karşıyaka'da kongre öncesi ibra belirsizliği yaşanırken Eski Başkan İlker Ergüllü, 19 Ağustos Salı günü divan kuruluna yazı yazarak geçmiş alacağıyla ilgili şimdi ve daha sonra herhangi bir haciz işleminde bulunmayacağını bildirdi. Yazıda Karşıyaka 3'üncü İcra Müdürlüğü'nün Karşıyaka Spor Kulübü aleyhindeki icra takibiyle alakalı daha önce de kongrede açıklama yaptığını hatırlatan Ergüllü, "Takip, kulübün ileride şirketleşmesi durumunda bazı kişilerce şirket hisselerinin kulüp zararına ele geçirilmesini önlemek, ileride kurulacak olan şirketten alacağımıza karşılık hisse almaya yöneliktir. Alacaklı olarak kulübe herhangi bir haciz işlemi uygulanmamış olup, ileriye dönük olarak da KSK aleyhine herhangi bir haciz ve cebri icra işleminin uygulanmayacağını şirketimiz adına beyan ve taahhüt ederiz" ifadelerini kullandı.

ÇİĞLİ TESİSLERİ İÇİN REKLAM YARIŞI

Karşıyaka, yeni sezon öncesi mali kaynak yaratmak için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki futbol antrenman sahasının çitlerine reklam topluyor. Karşıyakalı firmalar ve taraftarlar 25 bin TL'ye bağış makbuzu karşılığında saha çevresindeki çitlere reklam veriyor. İsteyen taraftarlar reklam panolarına kendi isimlerini de yazdırabiliyor.