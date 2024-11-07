Karşıyaka Spor Kulübü'nde İstifa Krizi ve Yönetim Değişikliği Süreci

FUTBOL, basketbol ve voleybol branşlarında sezona zirve yarışında başlamasına rağmen yaşadığı krizleri aşamayan Karşıyaka Spor Kulübü'nde istifalar sonrası 5 üyesi kalan yönetim kurulu kulübün tüzüğü gereği düşerken, acil ödemelerin yapılıp takımların dağılmaması için zamanla yarış başladı. Yeşil-kırmızılılarda yönetim yetkisi tüzük gereği divan yönetim kuruluna geçti. Divan kurulu 30 gün içinde kulübü olağanüstü kongreye taşıyacak. Kaf-Kaf'ın takvime göre 3 Aralık'ta yönetim seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyor. Yönetimden Mustafa Karabağlı, Mehmet Karal, Özgür Okan ve Onur Güner'le birlikte istifa etmemesine rağmen başkanlığı sona eren İlker Ergüllü ise kongreye kadar acil ödemelerin yapılmasına çalışıyor.

BASKETBOLA MAAŞ, FUTBOLA PRİM ÖDENMEYE ÇALIŞILIYOR

Karşıyaka'da İlker Ergüllü ve Mustafa Karabağlı, dün kulübün kasasındaki çeklerden çalışanlar ve futbol takımı teknik heyetine maaş ödemesi yapıp, tesislerin elektrik, su borçları ile gıda borcu ödemesini yaptı. Yeşil-kırmızılıların Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden basketbol takımı geciken maaş ödemeleri nedeniyle hafta başından beri antrenmanlara çıkmayıp, ligde cumartesi günü Büyükçekmece maçına da çıkmama resti çekerken, Ergüllü ile Karabağlı yarına kadar 9.2 milyon TL tutarındaki ödemeyi yapıp takımı sahaya sürmeye çalışıyor. Futbol takımına da geçen hafta Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani gelişen rahatsızlığıyla hayatını kaybetmesi ve İlker Ergüllü'nün Dubai'ye gitmesiyle yaşanan krizde yapılmayan prim ödemesinin de gerçekleştirilmesine çalışılıyor.

ERGÜLLÜ: SEÇİME KADAR DESTEK OLACAĞIZ

Sezon başında en yüksek maliyetli branş olan basketbol takımının ana sponsorunu kaybetmesi, üzerine ödenmeyen vergilerden yöneticilerin sorumlu tutulması ve istifa krizleri ile yıpranan, son olarak Gökhan Şensan'ın hayatını kaybetmesiyle sarsılıp istifaların önünü alamayan Kaf-Kaf'ta İlker Ergüllü, "Bu şartlarda devam edemedik" dedi. Karşıyaka'ya geçen sezondan beri bireysel olarak 80 milyon TL kaynak aktardığını, bu parayı da geri talep etmeye çalışmadığını söyleyen İlker Ergüllü, "Yönetim olarak karar almak için toplandığımızda zaten üye sayımız yasal sayının altına düşmüştü. Toplantıda 2 üye daha istifa etti. Göreve devam edemedik. Ancak sezon devam ediyor. Yönetim dağılsa bile yeni yönetim seçimine kadar, hatta yıl sonuna kadar kulübe elimizden gelen desteği sağlayacağız. Takımları, çalışanları yalnız bırakmayacağız. Yeni gelecek yönetime de destek olacağız. Bu şartlarda benim veya yönetimdeki arkadaşlarımdan birinin başkanlığa tekrar talip olması ise zor" diye konuştu.

KARAKAPLAN: KARŞIYAKA BU SORUNU DA ÇÖZER

Karşıyaka Divan Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan ise yeşil-kırmızılı kulübün yaşadığı sıkıntıları aşacak güçte olduğunu dile getirdi. Atakan Karakaplan, "Divan kurulumuzdaki deneyimli hukukçu arkadaşlarımız incelemelerini yapıyor. En kısa sürede içinde genel kurula gitmek için çalışıyoruz. Kimse endişe etmesin Karşıyaka camiası bu sorunları da çözer. Genel kurula kadar camiada bazı kişileri harekete geçirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Yaşanan maddi krizlerin çözülmesi için işbirliği halinde çalışacağız" dedi.

KARABAĞLI, KARAL VE GÜNER GÖREVDE

Karakaplan, "En kısa sürede genel kurula gideceğiz. Öncelik olarak basketbol takımımızı moralli bir şekilde Büyükçekmece maçına göndermek istiyoruz. Karşıyaka camiası bu sorunları da çözer" diye konuştu. Divan Başkanı Karakaplan, genel kurul sürecine kadar mevcut yönetiminde olan Mustafa Karabağlı ve Mehmet Karal'ın futbol şubesinin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı. Karakaplan, "Genel kurula kadar futbol takımımızın maddi ve manevi tüm sorumluluklarını Mustafa Karabağlı ve Mehmet Karal üstleneceğini bize açıkladı. Voleybolda Başkan Onur Güner görevinin başında. Bu branşlarımızda sorun yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR TEPKİLİ

İzmir'in 112 yılı geride bırakan en köklü kulübü Karşıyaka'da istifalar sonrası yönetim yetkisinin divan yönetim kuruluna kalması taraftarı isyan ettirdi. Sosyal medyada birçok taraftar, kulüp 3 branşta birden sezona iyi başlamışken yaşananlar ve yönetimin tavrına tepki gösterdi. Karşıyakalılar büyük iddia ve mali kaynakla yola çıktığı lanse edilen Ergüllü yönetimini kulüp tarihinin en kötüsü olarak ilan etti.